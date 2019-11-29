تطورات صحة "المرأة الحديدية" تثير قلق الألمان

29 نوفمبر 2019 - 11:22 ص

فقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل توازنها مرة أخرى؛ أثناء محاولتها الصعود إلى منصة لإلقاء كلمة؛ في حفل لاتحاد الغرف التجارية في برلين؛ حيث كادت تسقط على الأرض؛ ما أثار التساؤلات مجددا بشأن صحة المرأة التي توصف "بالحديدية".

وقالت ميركل، بعدما اعتلت المنصة: "لم ألاحظ الدرجات.. في المرة المقبلة سوف استخدم الدرجات"، وأرفقت كلامها بضحكة وكذلك فعل الحضور.

ويظهر الفيديو تقدم ميركل (65 عاما) نحو المنصة، التي أمسكت بجانب منها، قبل أن تتعثر مرتين متتالين ثم تستعيد توازنها سريعا.

يذكر أن صحة ميركل باتت في بؤرة الاهتمام؛ بعدما ظهرت سلسلة إشارات تظهر اعتلالها، إذ أجبرت على الجلوس أثناء عزف النشيد الوطني خلال يوليو الماضي.

ووثقت الكاميرات ارتعاش المستشارة الألمانية 3 مرات خلال استقبال مسؤولين دوليين، لكنها أبدت تماسكا بسرعة.

وأثارت نوبات الارتعاش وعدم قدرة ميركل على الوقوف قلق الألمان عليها، ذلك أنهم يعتبرونها رمزا للصلابة في عالم مضطرب.

وتقود ميركل أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، ومن المعروف عنها تفوقها على قادة آخرين في قمم الاتحاد الأوروبي بقدرتها على التركيز على تفاصيل المناقشات المعقدة التي تستمر حتى.

وتولت ميركل منصب المستشارة الألمانية عام 2005،وهي أول امرأة في البلاد تصل إلى منصب المستشارية، وأعلنت العام الماضي أنها ستعتزل الحياة السياسية بعد عام 2021.



