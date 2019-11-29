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46 قتيلا و300 جريح حصيلة الخميس الدامي بالعراق

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العراق

النجف

ذي قار

القتلى

سجلت حصيلة أمس الخميس المزيد من القتلى والجرحي في مدن عراقية، حيث كان لمحافظة ذي قار النصيب الأكبر من الخسائر، ما دفع المحافظ لتقديم استقالته.

وارتفع عدد الضحايا في احتجاجات العراق، إلى 46 شخصا، حيث قتل 13 شخصا في النجف وأصيب 300 آخرون.

كما قتل 32 آخرون في ذي قار وبلغ عدد الجرحى 300 على الأقل.

وبحسب مصادر طبية فإن عدد الضحايا في احتجاجات مدينة النجف بلغ 13 قتيلا في صفوف المتظاهرين، جراء إطلاق الرصاص الحي.

وذكرت وكالة الأناضول عن شهود عيان أن غالبية القتلى والجرحى سقطوا على يد مسلحين يرتدون ملابس مدنية يطلقون الرصاص على المحتجين.

وأوضحوا أن مناطق متفرقة من المدينة شهدت مواجهات متصاعدة حتى ساعة متأخرة من مساء أمس.

وكانت قوات الأمن قد اصطدمت مع متظاهرين، أمس الخميس  في محاولة منها للسيطرة على جسري النصر والزيتون وسط المدينة.


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