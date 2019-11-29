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في لبنان..

مليون دولار مع مسئول كبير ..لهذا السبب

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ارشيفية

متابعات - أمينة عبد العال

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لبنان

الحرب الأهلية

مليون دولار

الليرة اللبنانية

قام وزير لبناني بتبديل ملايين من الليرة اللبنانية لشراء مليون دولار وسط حراسة أمنية مشددة أمس، في منطقة البقاع اللبنانية.

وأشارت الصحافة المحلية إلي أن عملية التبديل تمت من قبل الحراسة المرافقة للوزير الذين قاموا بنقل الأموال من مكان إلي آخر.

جدير بالذكر أن لبنان تعاني من أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و 1990، و زادت الأزمة مع التظاهرات التي انطلقت منذ أكتوبر الماضي، بسبب سوء الأحوال الاقتصادية.


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