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أنباء عن اقتحامها.. متظاهرون يحاصرون مبني قيادة الشرطة بذي قار

الحياة السياسية

محاصرة مبني الشرطة في ذي قار
محاصرة مبني الشرطة في ذي قار

متابعات - أمينة عبد العال

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العراق

ذي قار

الشرطة

حاصر متظاهرون مبني قيادة الشرطة في محافظة ذي قار بالعراق، ردا علي هجمات الشرطة التي أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من المتظاهرين.

و بدأ الاعتصام منذ أمس إلا أن الأمطار دفعت المتظاهرين إلي التراجع ثم عاودوا الاعتصام منذ فجر اليوم.

علي الجانب الآخر تطالب قيادات الشرطة الآن  وجهاء المدينة بالتدخل بعد خوفا من اقتحام المتظاهرين الغاضبين للمبني، ومنعا لإراقة المزيد من الدماء.

جدير بالذكر أن محافظ "ذي قار" أعلن أمس عن استقالته من منصبه بعد تزايد العنف الذي شهدته المحافظة.


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