  • الجمعة 29 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:55 م
بحث متقدم
الأم المفجوعة

صادم ..أم عراقية فوق جثة نجلها: "ارجع يا يمه"

ارشيف

"شباب الفراعنة" يهزمون الجزائر ويتصدرون بطولة شمال أفريقيا

داعية: مش أي حد ياخد الزكاة بتاعتك

داعية: مش أي حد ياخد الزكاة بتاعتك

صلاة الجمعة

الإفتاء توضح حكم صلاة الجمعة دون سماع الخطبة

الإعلامي مصطفى بكري

هذه الوزيرة أول الراحلين في التغيير القادم

المترو

"دلع جزمتك".. المترو يوفر إمكانية تلميع الأحذية بالمحطات

هيثم أحمد زكي

تعرف على الوريث الوحيد لـ "هيثم أحمد زكي".. وتفاصيل التركة

مصر للطيران

مصر للطيران تزف بشري سارة بشأن رحلاتها الدولية

فايلر

التشكيل المتوقع للأهلى بموقعة النجم الساحلى

حديقة الحيوان بالجيزة

ارتفاع أسعار تذاكر حديقة الحيوان لـ 50 جنيها.. والحكومة ترد

الحكومة تكشف حقيقة تسريح العاملين بالصحف القومية

الحياة السياسية

الصحف القومية
الصحف القومية

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

فرنسا تكشف حقيقة إسقاط داعش لمروحيتين في مالي

#

البحوث الفلكية تكشف حقيقة تعرض القاهرة لزلزال

#

الحكومة تكشف حقيقة تفشي "التيفود" بالمدارس

#

حقيقة طلب قرض جديد من صندوق النقد

تسريح

الصحف القومية

حقائق

العاميلن

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن توجه الحكومة للاستغناء عن الصحفيين العاملين بالصحف القومية مع بداية إطلاق البوابات الإلكترونية الرقمية الخاصة بكل صحيفة قومية.

وقال المركز، إنه تواصل مع الهيئة الوطنية للصحافة, والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتسريح الصحفيين العاملين بالصحف القومية مع بداية إطلاق البوابات الإلكترونية الرقمية الخاصة بكل صحيفة قومية، مُشددةً على سعي الدولة حالياً لتطوير مؤسساتها الإعلامية القومية، ورفع كفاءة الكوادر البشرية بها، دون إلحاق أي ضرر بالصحفيين العاملين بها.
وأضافت أنه في إطار حرص الدولة على بقاء وتدعيم الإعلام الوطني، والإشادة بدوره المساند للقضايا الوطنية، ودعم تلك التوجهات التي تدعم قضايا التنمية والإصلاح، تقوم الهيئة الوطنية للصحافة بتنظيم العديد من الدورات التدريبية التي تهدف إلى تدريب الصحفيين لتنمية مهاراتهم المهنية، فضلاً عن تطوير المواقع الإلكترونية وكيفية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي من الناحية الإخبارية المختلفة، كما أن المنصات الجديدة توفر فرص عمل جديدة وتقدم محتوى متطور للإصدارات الورقية للحفاظ على تميزها واستمرارها.
وناشدت الهيئة جميع وسائل الإعلام والمواطنين تحري الدقة والموضوعية والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى لإثارة البلبلة بين المواطنين

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف علي سعر "حذاء نابليون" بالمزاد
» الكويت.. تحذير عاجل من الداخلية للمواطنين بشأن هذا الأمر
» مجلس الوزراء يوضح حقيقة تعرض مصر لإعصار خطير
» وزير النقل يستعرض الفرص الاستثمارية بلندن
» "كاف" يغير حكم لقاء الزمالك ومازيمبي
» "بوسي كات" تعود بعد غياب 10 سنوات
» الكويت تستقبل الأمير وليام في زيارة رسمية
» شاهد.. كلب يقتحم مباراة ويتراقص مع اللاعبين
» أرسنال يقيل الإسباني"إيمرى" من تدريب الفريق
» الموت يفجع فنانا شهيرا
» الحكومة تكشف حقيقة تسريح العاملين بالصحف القومية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    04:57 م

  • فجر

    05:11

  • شروق

    06:39

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
أرشيفية
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك