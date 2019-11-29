مصر للطيران تزف بشري سارة بشأن رحلاتها الدولية

زفت مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، بشري لركابها، حيث أعلنت إطلاق تخفيض 50 % على أسعار تذاكر الدرجة السياحية على رحلاتها الدولية.

زفت مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، بشري لركابها، حيث أعلنت إطلاق تخفيض 50 % على أسعار تذاكر الدرجة السياحية على رحلاتها الدولية.

وأوضحت الشركة، أنه يمكن للعملاء الاستفادة بالتخفيض حتى الدقيقة الأخيرة من يوم 29 نوفمبر 2019 .

وأوضحت الشركة، أنه يمكن للعملاء الاستفادة بالتخفيض حتى الدقيقة الأخيرة من يوم 29 نوفمبر 2019 .