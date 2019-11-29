"دلع جزمتك".. المترو يوفر إمكانية تلميع الأحذية بالمحطات

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متابعات- الدويني فولي

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مترو الأنفاق

خدمة

أخذية

دلع جزمتك

تلميع

في سابقة لم يشهدها المترو من قبل، شهدت عدد من المحطات الرئيسية بمترو الأنفاق، ظهور خدمة جديدة لتلميع أحذية رواد المترو المترددين على محطاته المختلفة.
وانتشرت ماكينات إحدى الشركات التي تعاقد معها المترو، لتلميع الأحذية تحت شعار "دلع جزمتك" بـ 6 محطات، هي كمرحلة أولى على رأسها محطات الشهداء وأنور السادات وجامعة القاهرة مقابل 5 جنيهات.

ويمكن للركاب "رجالا ونساء" الاستفادة من الخدمة، وتلميع وتنظيف جزمته من خلال ماكينات لتنظيف الأحذية، من خلال وضع "5 جنيهات" في الماكينة لتعمل لمدة 90 ثانية، في ظل وجود موظفين للشركة المسئولة لتلبية احتياجات العملاء.


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