هذه الوزيرة أول الراحلين في التغيير القادم

29 نوفمبر 2019 - 01:46 م

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، أول الراحلين من الحكومة، في التغيير الوزاري المرتقب، خاصة بعد أن أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أسفه لفشل الحكومة في جذب الاستثمار.



وأضاف "بكري" خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، ، أن هناك الكثير من الأسماء التي يتردد خروجها من الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي ليست صحيحة".



ولفت إلى أن الفترة الحالية يتردد أن تشهد تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، معقبًا: "قرار التعديل الوزاري في عقل رئيس الجمهورية وهو وحده صاحب القرار ".

