  • الجمعة 29 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:55 م
بحث متقدم
الأم المفجوعة

صادم ..أم عراقية فوق جثة نجلها: "ارجع يا يمه"

ارشيف

"شباب الفراعنة" يهزمون الجزائر ويتصدرون بطولة شمال أفريقيا

داعية: مش أي حد ياخد الزكاة بتاعتك

داعية: مش أي حد ياخد الزكاة بتاعتك

صلاة الجمعة

الإفتاء توضح حكم صلاة الجمعة دون سماع الخطبة

الإعلامي مصطفى بكري

هذه الوزيرة أول الراحلين في التغيير القادم

المترو

"دلع جزمتك".. المترو يوفر إمكانية تلميع الأحذية بالمحطات

هيثم أحمد زكي

تعرف على الوريث الوحيد لـ "هيثم أحمد زكي".. وتفاصيل التركة

مصر للطيران

مصر للطيران تزف بشري سارة بشأن رحلاتها الدولية

فايلر

التشكيل المتوقع للأهلى بموقعة النجم الساحلى

حديقة الحيوان بالجيزة

ارتفاع أسعار تذاكر حديقة الحيوان لـ 50 جنيها.. والحكومة ترد

بكري:

هذه الوزيرة أول الراحلين في التغيير القادم

الحياة السياسية

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

بن سلمان: في هذه الحالة سأترك منصبي وأعمل في مكان آخر

#

الجندي: المرأة محقة في طلب الطلاق في هذه الحالة

#

أول جريمة بشرية في الفضاء.. ارتكبتها هذه المرأة

#

حصيلة أسبوع.. انتحار 4 رجال شرطة في هذه الدولة

صدى البلد

سحر نصر

بكري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، أول الراحلين من الحكومة، في التغيير الوزاري المرتقب، خاصة بعد أن أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أسفه لفشل الحكومة في جذب الاستثمار.

 وأضاف "بكري" خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، ، أن هناك الكثير من الأسماء التي يتردد خروجها من الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي ليست صحيحة".

ولفت إلى أن الفترة الحالية يتردد أن تشهد تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، معقبًا: "قرار التعديل الوزاري في عقل رئيس الجمهورية وهو وحده صاحب القرار ".

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف علي سعر "حذاء نابليون" بالمزاد
» الكويت.. تحذير عاجل من الداخلية للمواطنين بشأن هذا الأمر
» مجلس الوزراء يوضح حقيقة تعرض مصر لإعصار خطير
» وزير النقل يستعرض الفرص الاستثمارية بلندن
» "كاف" يغير حكم لقاء الزمالك ومازيمبي
» "بوسي كات" تعود بعد غياب 10 سنوات
» الكويت تستقبل الأمير وليام في زيارة رسمية
» شاهد.. كلب يقتحم مباراة ويتراقص مع اللاعبين
» أرسنال يقيل الإسباني"إيمرى" من تدريب الفريق
» الموت يفجع فنانا شهيرا
» الحكومة تكشف حقيقة تسريح العاملين بالصحف القومية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    04:57 م

  • فجر

    05:11

  • شروق

    06:39

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
أرشيفية
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية
فيس بوك