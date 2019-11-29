» مجلس الوزراء يوضح حقيقة تعرض مصر لإعصار خطير

29 نوفمبر 2019 - 02:29 م

أكد مجلس الوزراء أن الأنباء التي ترددت عن تعرض مصر لإعصار ونوات شتوية خطيرة الفترة القادمة غير صحيح، مضيفا علي صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي" الفيسبوك"، أن هيئة الأرصاد نفت تلك الأبناء .

وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية إلي أن الأعاصير لا تحدث إلا في المناطق الجغرافية المطلة علي المحيطات بينما تقع مصر في موقع جغرافي مختلف ، لأنها محاطة ببحرين مغلقين والبحر المغلق لا يحدث بع أعاصير، مشيرا إلي أن فصل الشتاء سيبدأ 23 ديسمبر المقبل، وأنه قد تحدث تقلبات مشابهة لما حدث الفترة السابقة بسبب منخفض قبرص.

وأضاف أنه بالتزامن مع فصل الشتاء سيكون هناك حالة من عدم الاستقرار علي السواحل الشمالية ، ولافتا إلي أن التغيرات المناخية تحدث في العالم أجمع وليس في مصر فقط، نتيجة للاحتباس الحراري الذي غير الميزان الحراري في الغلاف الجوي.