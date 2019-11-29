» الكويت.. تحذير عاجل من الداخلية للمواطنين بشأن هذا الأمر

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تحذير

طقس الجمعة

أفادت وسائل إعلام كويتية، أن وزارة الداخلية  وجهت تحذيرا إلى المواطنين في البلاد، من طقس اليوم الجمعة.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونأ" إن وزارة الداخلية دعت المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر لعدم استقرار الأحوال الجوية في البلاد.
وأضافت أن الوزارة ناشدت المواطنين في بيان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، المواطنين اتخاذ جميع تدابير الأمن والسلامة في مثل ھذه الأحوال، وعدم التردد في الاتصال على ھاتف الطوارئ رقم 112.
وأشارت الوزارة إلى أن الأجھزة الأمنية الميدانية المعنية تعمل على مدار الساعة لتقديم كل المساعدات الأمنية والمرورية والإنسانية.

جدير بالذكر أن إدارة الأرصاد الجوية الكويتية كانت أفادت، أمس الخميس، بأن البلاد تشھد فرصة أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا مع استمرار فرص الأمطار، اليوم الجمعة، على فترات متفاوتة لاسيما على المناطق الساحلية والجزر.

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