» تعرف علي سعر "حذاء نابليون" بالمزاد

29 نوفمبر 2019 - 02:39 م

يعرض اليوم حذاء نابليون بونابرت في دار مزاد" درو" للبيع بمبلغ قد يصل إلي 80 ألف يورو أي ما يعادل 88176 دولار.

وأعلنت دار المزادات أن نابليون امتلك حذاء ركوب الخيل الجلدي خلال منفاه الأخير في جزيرة سانت هيلينا في المحيط الأطلسي بعد هزيمته في معركة"ووترلو".

وأشار المسئول عن بيع الحذاء" ألكسندر جيكيلو" إلي أنه من الصعب فصل هذا الحذاء عن صورة نابليون في أذهاننا، فهو جزء من أيقونة عالمية اليوم ، وبيع مثل هذه القطع غير مألوف ، فنحن جميعا نعرف صورة نابليون في انحاء العالم" قبعة .. حذاء برقبة وربما سترة طويلة".

ولفتت الدار إلي أن المارشال برتران هو آخر من رافق نابليون وحصل علي الحذاء بعد وفاته 1821 قبل أن ينتقل للنحات كارلو ماروكيتي لاستخدامه في نحت تمثال يصور نابليون علي صهوة جواد لوضعه في مقبرته، ومنح أبن ماروكيتي الحذاء للسيناتور الفرنسي بول لو رو في بدايات القرن العشرين ول الحذاء مملوكا لأسرته حتى الآن.