  • الجمعة 29 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:05 م
بحث متقدم
النجم الساحلي والاهلى

بث مباشر.. مباراة الأهلي والنجم الساحلي

بصمة

البرلمان يواجه «تزويغ» الطلاب من المدارس بـ«البصمة»

بن سلمان

أخوكم "بن سلمان" تحدث ضجة حول ولي العهد السعودي

سد النهضة

اجتماع مهم في القاهرة بشأن سد النهضة

معبرة

تمتنع عن إعطاء زوجها حقه الشرعي.. وتبتزه ماديًا؟

محمد صلاح

جلسة مصيرية لـ«كلوب» مع محمد صلاح

المذيعة العراقية

بالفيديو.. مذيعة عربية تنهار بالبكاء بسبب مسئول كبير

بعد حصولهم على «التركية».. هل تُسقط الدولة الجنسية المصرية عن الإخوان؟

بعد حصولهم على «التركية».. هل تُسقط الدولة الجنسية المصرية عن الإخوان؟

تعبيرية

حبس مغن شهير في فضيحة نشر فيديوهات جنسية

موقع الحادث

قتيل وجرحى في حادث طعن بلندن

صادم ..أم عراقية فوق جثة نجلها: "ارجع يا يمه"

الحياة السياسية

الأم المفجوعة
الأم المفجوعة

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

العثور على فنانة شهيرة جثة هامدة بشقتها

#

«يا بتاع السكر يا مسكر»..آخر ظهور لـ«طلعت زكريا»

#

اشتباك بين توفيق عكاشة ومخرج برنامجه لهذا السبب

#

صادم.. جثة على متن طائرة في دولة عربية

ذي قار

أم عراقية

ارجع يا يمه

مقتا ابنها

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأم عراقية مفجوعة، عقب وفاة نجلها بين صفوف المتظاهرين.

وبحسب مقطع الفيديو الذي تم تداوله، فإن الشاب سقط على يد قوات الأمن العراقي وسط محافظة ذي قار جنوب البلاد.

ويظهر الفيديو الأم وهي تصرخ فوق جثة ولدها وتبكي بحرقة قائلة "ارجع يا يمه".

يذكر أن العراق شهد مساء أمس الخميس يوما داميا ، خاصة في محافظات الجنوب، حيث قتل حوالي 47 متظاهرا خلال مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن العراقية.

وقد قتل 32 متظاهرا في ذي قار وبلغ عدد الجرحى 300 على الأقل ، بالإضافة إلى 13 شخصا في النجف وأصيب 300 آخرون.

وذكرت وكالة الأناضول عن شهود عيان أن غالبية القتلى والجرحى سقطوا على يد مسلحين يرتدون ملابس مدنية يطلقون الرصاص على المحتجين.


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مشعوذ مازيمبي للزمالك: «فضيحة في انتظاركم»
» طبيب يصور النساء «عاريات» ويبيع الفيديوهات لموقع إباحي
» المقاولون العرب يتصدر الدوري بعد الفوز على الجونة
» «فايلر» يعلن تشكيل الأهلي أمام النجم الساحلي
» العراق يتأهل إلى نصف نهائي «خليجي 24»
» هشمت قدمه.. «معلمة» تعتدي على طالب مستخدمة عكازه
» كافر أم مذنب؟.. مفتي الديار يحسم الجدل حول الانتحار
» الأهلي بـ«الأسود» أمام النجم الساحلي
» "عبد المهدي" يعتزم الاستقالة من رئاسة الحكومة العراقية
» بالفيديو.. أفراد أمن يتحرشون بشابة أثناء القبض عليها بلبنان
» «فيفا» يقرر إقامة قرعة تصفيات أوروبا خارج قطر

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:12 ص

  • فجر

    05:11

  • شروق

    06:39

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
بصمة
أرشيفية
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية