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مفتي الجمهورية: يجب التدخل لوقف الاعتداء الإسرائيلي على القدس

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القدس

مفتي الجمهورية

العدوان

الاعتداء الإسرائيلي

دعا الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية إلى تقديم كافة أشكال المساندة والدعم من قبل المجتمعات العربية والعالمية للشغب الفلسطيني، من أجل استعادة حقوقه المنهوبة وإقامة ولة فلسطين عاصمتها القدس.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها المفتي، بمناسبة اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى والذى يوافق 29 نوفمبر من كل عام، حيث أكد ضرورة التدخل الفوري والعاجل من قبل منظمات المجتمع الدولي والمدني، لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

كم دعا خلال كلمته، ضرورة تضامن ومساندة منظمات الأمم المتحدة وعلى رأسها، منظمة "اليونسكو"، ومؤسسات وهيئات العالم، للشعب الفلسطيني، ووقف المخططات الإسرائيلية، التي تمثل خطرًا على القدس والمسجد الأقصى والشعب الفلسطيني الشقيق.


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