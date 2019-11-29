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الرئاسة الفرنسية تتحرك بعد إهانة "أردوغان" لـ"ماكرون"

عرب وعالم

أردوغان وماكرون
أردوغان وماكرون

الطيب حسين

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أردوغان

تركيا

فرنسا

ماكرون

قالت الرئاسة الفرنسية، اليوم الجمعة، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجه تصريحات "مهينة" ضد نظيره إيمانويل ماكرون.

وكشفت لرئاسة الفرنسية، أنها تعتزم عن استدعاء السفير التركي لديها على خلفية هذه التصريحات.

تصريحات مهينة

وقالت إن التصريحات التي صدرت من أردوغان تجاه ماكرون "مهينة".

وكان الرئيس الفرنسي قد هاجم "أردوغان"، إثر العملية العسكرية التي شنتها تركيا شمالي سوريا.

موت دماغ الناتو

وتحدث "ماكرون" عن "موت دماغ الناتو"، حيث رد عليه "أردوغان" قائلًا: "السيد ماكرون، عليك أن تتوجه بنفسك إلى طبيب لفحص حالة الموت السريري لديك قبل كل شيء. أؤكد هذا من تركيا وسأتحدث عن ذلك خلال قمة الناتو المقبلة.. الحديث عن إخراج تركيا من الناتو أو إبقائها.. هل هذا من شأنك؟ هل لديك صلاحية اتخاذ هكذا قرارات؟".

وأكمل أردوغان: "فرنسا تتجاهل حساسيات بلادنا في سوريا وتحاول في الوقت ذاته أن تجد لنفسها موطئ قدم في هذا البلد".

العملية العسكرية التركية

وفي 7 نوفمبر الماضي قال الرئيس الفرنسي، إن حلف الناتو "يمر بحالة موت دماغي"، معتبرا أن الاتحاد الأوروبي عليه أن يسيطر بنفسه على مصيره والنظر إليه كقوة جيوسياسية مستقلة"، منتقدًا تركيا لقيامها بالعملية العسكرية.

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