جلسة مصيرية لـ«كلوب» مع محمد صلاح

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محمد صلاح

ليفربول

كلوب

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول عن رغبة شوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي، استدعاء النجم محمد صلاح جناح الريد في أولمبياد طوكيو 2020.

وقال «كلوب»، «أول شي سافعله بعد انتهاء هذا المؤتمر هو الذهاب إلى محمد صلاح والاجتماع معه لمعرفة موقفه من المشاكة مع المنتخب الأولمبي في طوكيو».

وكان شوقى غريب المتوج مؤخرًا ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا مع المنتخب الأولمبي أعلن رغبته فى تواجد محمد صلاح مع "الفراعنة" بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وقال «غريب» في وقت سابق، أن يورجن كلوب أعلن أنني لم أبدى رغبتى الرسمية فى استدعاء محمد صلاح، الآن وبشكل واضح، فأنا بحاجة لأفضل لاعب في إفريقيا بأولمبياد طوكيو.

وحول إقالة الإسبانى أوناى إيمرى مدرب آرسنال من تدريب الجانرز اليوم الجمعة بسبب تراجع النتائج، قال «كلوب» «فوجئت بهذا الخبر، ولكن هذا حال كرة القدم، لم تكن إدارة ناديه سعيدة واتخذت قرارًا، هذه هي حياتنا».

ويواجه فريق ليفربول نظيره برايتون بملعب "أنفيلد"، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري الانجليزي «البريميرليج».

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل برايتون المركز الـ12 برصيد 15 نقطة.

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