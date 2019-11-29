الشرطة تكشف مفاجأة عن «فتاة المرج» المختطفة

تمكنت مباحث قسم شرطة المرج، من التوصل إلى الفتاة المدعوة "بسنت الجمل"، والتي أشيع في الأيام الأخيرة بأنها متخطفة، حيث قضيتها إعلاميًا باسم "فتاة المرج".

وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط الطالبة بكلية الاقتصاد المنزلي، جامعة حلوان، برفقة صديق لها يدعى علاء، وتبين من تحريات المباحث بأنهما تزوجا عرفيًا في يوم الـ30، من أكتوبر الماضي.

وكشفت التحريات عن مفاجأة جديدة في القضية، حيث تبين أن أنهما مرتبطان بعلاقة حب منذ 5 أعوام، وأنها تركت منزلها من قبل وأقامت بصحبة زوجها لمدة 3 أيام في شقة مستأجرة بشارع العشرين دائرة قسم المرج، والقريب من منطقة عين شمس، وتم إعادتها إلى منزلها، ولم تحرر حينها أي محاضر.

وكانت بداية الواقعة، بتلقى قسم شرطة المرج بلاغًا من عامل موظف بهيئة النقل العام بالقاهرة، بتغيب ابنته عن البيت، موضحًا أنها تدرس بالفرقية الرابعة، بكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، وأثناء عودتها مستقلة المترو، قامت بالتحدث هاتفيًا إلى والدتها، ثم انقطع الاتصال بها بعد ذلك.