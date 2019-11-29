بالفيديو.. مذيعة عربية تنهار بالبكاء بسبب مسئول كبير

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العراق

اية الله السيستاني

بكاء مذيعة

مذيعة عرتقية تبكي

لم تتمالك مذيعة عراقية دموعها، التي انذرفت إثر اعتزام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، التقدم باستقالته للبرلمان.

وتلت المذيعة بيان "عبدالمهدي" الذي أعلن خلاله نيته رفع كتاب رسمي إلى مجلس النواب للاستقالة، في حين ذكر رواد مواقع التواصل، أن سبب البكاء الحزن على "الشهداء"، الذين سقطوا خلال الاحتجاجات.

قناة الشرقية العراقية

وظهرت المذيعة التي أثارت الجدل خلال الساعات الماضية عبر شاشة قناة "الشرقية"، في حين لم يتم التأكد بعد من سبب بكائها الحقيقي.

سبب البكاء

قال عراقيون إنها "تذرف الدموع حزنا على دماء الشهداء التي سالت".

إلا أن آخرين نفوا هذا الأمر، حيث أكدوا أنها بكت وهي تذيع خبر استقالة الحكومة".

إدانة السيستاني

واعتزم "عبدالمهدي" تقديم استقالته اليوم، استجابة للمرجع الشيعي الأعلي آية الله علي السيستاني، الذي أدان استخدام القوة المميتة ضد المحتجين، وحث نواب البرلمان على إعادة النظر في مساندتهم للحكومة.

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