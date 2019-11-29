» بالفيديو.. أفراد أمن يتحرشون بشابة أثناء القبض عليها بلبنان

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لبنان

الضرب

التحرش

احتجاجات لبنان

اعتقال متظاهرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر قيام أفرام من قوات الأمن اللبنانية باعتقال متظاهرة والتعدي عليها بالضرب وسط الشارع.

صراخ أثناء الاعتقال

وشرعت الفتاة بالصراخ فور قيام قوات الأمن بالقبض عليها، في حين ندد نشطاء على "فيس بوك" بالواقعة معربين عن غضبهم جراء هذا التعامل.

وقال رواد موقع "فيس بوك"، أن الفتاة التي تم القبض عليها تدعى دانا حمود، موضحين أنها كانت تتزاهر بالقرب من محطة البنزين عندما تم القبض عليها.

احتجاجات لبنان

ويشهد لبنان احتجاجات كبيرة، على الفساد والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تشهدا البلاد.

وأسفرت الاحتجاجات عن تقديم رئيس الوزراء سعد الحريري باستقالته، فيما لم يتم تشكيل حكومة جديدة بعد.

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