» الأهلي بـ«الأسود» أمام النجم الساحلي

29 نوفمبر 2019 - 06:05 م

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي والنجم الساحلي التونسي، عن ارتداء الفارس الأحمر القميص الأسود والشورت الأسود والجورب الأسود، على أن يرتدي حارس المرمى الطاقم الأخضر، في حين يرتدي فريق النجم الساحلي القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، على أن يرتدي حارس مرماه الطاقم اللبني.

وحضر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري وماهر عبد العزيز إداري الفريق، الاجتماع الفني الذي عقد صباح اليوم بمدينة الحمامات التونسية.

ومن المقرر أن تصل حافلة الأهلي ملعب رادس قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف الساعة، حيث تقام المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت تونس.

يذكر أن الأهلي يلتقي النجم الساحلي التونسي على ملعب رادس في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.