» كافر أم مذنب؟.. مفتي الديار يحسم الجدل حول الانتحار

أسئلة كثيرة تتردد حول حكم الشخص الذي مات منتحرًا، هل ذلك من كبائر الذنوب أم أنه بفعلته مات كافرًا كما يقول الكثيرون.

الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، أجاب عن سؤال حول الحكم الشرعي للانتحار، حيث قال بأن جميع الديانات السماوية، اتفقت على احترام الكليات الخمس، والتي تتمثل في الدين والنفس والعقل والنسب والمال.

وأضاف مفتي الديار، خلال رده على السؤال بأن الشريعة الإسلامية، أمرتنا بالحفاظ على كل هذه الكليات، بل حرمت كل ما من شأنه الإضرار بالنفس البشرية أو يهلكها، حيث أجمع الأنبياء والرسل على التحذير من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، موضحًا أن الانتحار يعد من كبائر الذنوب، وهذا الحكم ثابت في الكتاب والسنة وبإجماع المسلمين.