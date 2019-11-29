«عاشور»: أفضلية الأهلي بـ«رادس» منذ الصراع العربي الإسرائيلي

29 نوفمبر 2019 - 06:27 م

علق قيس عاشور، المتحدث الرسمي باسم النجم الساحلي التونسي على أفضلية الأهلي في الملعب الأولمبي برادس قبل لقاء الفريقين في التاسعة مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.

وقال «عاشور»، في تصريحات تليفزيونية أن الحديث عن أفضلية الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في ملعب رادس حرب معنوية يجيدها المصريون ببراعة منذ الصراع العربي الإسرائيلي.

وأضاف، «لو صحت العبارة المتداولة عن معاناة الأندية التونسية أمام الأهلي في رادس سيكون أثره النفسي قبل المباراة وفي أول 10 دقائق، لكن بعد ذلك سيدخل لاعبو الفريقين أجواء اللقاء ويكون الفيصل هو الأداء».

وأشار، «مباراة الأهلي ليست مصيرية، فهي مجرد لقاء ضمن 6 جولات بدور المجوعات، وأي فريق سيخسر قادر على تدارك الموقف».

ويخوض النجم الساحلي اللقاء أمام الأهلي بدون كل من محمد أمين بن عمر وإيهاب المساكني لعدم الجاهزية البدنية بعد التعافي من الإصابة، إضافة إلى صدام بن عزيزة بسبب الإيقاف للطرد في مباراة كوتوكو، وسليماني كوليبالي لعدم قيده إفريقيا.

يذكر أن وزارة الداخلية التونسية وافقت على حضور 30 ألف متفرج حيث تم بيع أكثر من 15 ألف تذكرة تقريبا.