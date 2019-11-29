» هشمت قدمه.. «معلمة» تعتدي على طالب مستخدمة عكازه

استمرارًا لسلسلة العنف التي يمارسها بعض المعلمون، ضد الطلاب، فقد شهدت إحدى المدارس اليوم واقعة غريبة، حيث قامت معلمة بالتعدي بالضرب على طالب يعاني من عجز في قدمه، باستخدام العكاز التي كان يستند عليه بعدما أخذته منه، مما تسبب ذلك في حدوث كسر بقدمه اليمنى.

حدث ذلك في مدرسة مصطفي كامل المشتركة، بمحافظة الدقهلية تحديدًا في مركز بلقاس بقرية السبخاوية، حيث ضربت المعلمة "نانيس م." الطالب "مهند أبو الخير"، في حال تواجده في فناء المدرسة، وعندما تجمهر الطلاب، انهالت عليه ضربًا مما أدى إلى تكسير قدمه.

ومن جانبه قال مدير الإدارة التعليمية بمركز بلقاس، ماهر بركات، بأنه تم استبعاد المعلمة، وتحويلها للتحقيق بالإدارة، مشيرًا إن أنه لن يكون هناك تسامح في ضياع حق من حقوق طلاب المدارس.

أما والدة الطالب "مهند" فقالت، إن المعلمة قامت بارتكاب الواقعة، لفرض سيطرتها على الطالب، معقبةً "بناشد وزير التربية والتعليم بالتحقيق في الواقعة.. أنا عاوزه حق ابنى اللى ممكن يروح".

وأضافت أنها قامت بتحرير محضر رقم 9344 لسنة 2019، في مركز شرطة بلقاس، ضد المعلمة.