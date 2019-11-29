» العراق يتأهل إلى نصف نهائي «خليجي 24»

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المصريون

خليجي 24

حقق منتخب العراق فوزًا غاليًا على الإمارات بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في إطار منافسات منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة «خليجي 24».

تقدم علاء عباس لمنتخب العراق في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، وأضاف علاء عبد الزهرة الهدف الثاني لأسود الرافدين في الدقيقة 37.

وشهد اللقاء إضاعة علي عدنان كاظم ركلة جزاء لمنتخب العراق بالدقيقة 89.

بتلك النتيجة يضمن العراق التأهل إلى الدور التالي لبطولة «خليجي 24» بعدما ارتفع رصيده إلى 6 نقاط، بينما توقف رصيد الإمارات عند 3 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة.


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