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«فايلر» يعلن تشكيل الأهلي أمام النجم الساحلي

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الاهلى

النجم الساحلى

فايلر

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة النجم الساحلي المقرر انطلاقها في التاسعة مساء اليوم الجمعة، على الملعب الأولمبي بـ«رادس»، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: على معلول ورامي ربيعة وايمن أشرف ومحمد هاني.

خط الوسط: وعمرو السولية ومجدي قفشة و حسين الشحات و وليد سيلمان رمضان صبحي

خط الهجوم: جونيور أجاي


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