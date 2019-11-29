أخوكم "بن سلمان" تحدث ضجة حول ولي العهد السعودي

29 نوفمبر 2019 - 07:05 م

حظي توقيع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في سجل رسمي خلال زيارته للإمارات ضجة عبر وسائل إعلام وموقع "تويتر".



ولي العهد السعودي

توقيع ولي العهد في سجل كبار الزوار بقصر الوطن في العاصمة الإماراتية أبوظبي، قوبل باهتمام واسع، حيث أعرب كثيرون عن إعجابهم بخط "بن سلمان".



أخوكم بن سلمان

وكان ولي العهد السعودي قد ترك كلمة في سجل الزيارات كتب فيها: "أخوكم.. محمد بن سلمان بن عبد العزيز".

وأعرب في الكلمة عن تمنياته بتحقيق التكامل بين البلدين.