تعيين 2574 فردًا بمكاتب تشغيل القوى العاملة

بلغ عدد المعينين بمديرية القوى العاملة بالقليوبية من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتد لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 2574 معينا، منهم 42 من ذوى الاحتياجات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص، وذلك من بين 7059 من راغبى العمل المسجلين بمكاتب التشغيل، بالإضافة إلى 287 فرصة عمل تم اتاحتها من خلال مكاتب التشغيل بالمديرية.

حيث تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرًا بذلك من فتحي دسوقي مدير المديرية ، أشار فيه إلي أن المديرية قامت بإجراء قياس مستوى مهارة 2074 عاملا على المهن المختلفة، فضلا عن استخراج 2040 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، فضلا عن توثيق 4 شهادات قياس مستوى مهارة للعمل بالخارج، و31 خطابا لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن، وذلك خلال أكتوبر 2019.

وقال مدير المديرية، إنه فى مجال السفر للعمل بالخارج تم إصدار 133 تصريحًا للعمل بالخارج من مكتب التصاريح بمديرية أمن القليوبية، منهم 35 مؤهلات عليا، و59 متوسطة، و7 فوق المتوسطة، و32 بدون مؤهل.