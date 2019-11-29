  • الجمعة 29 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:02 م
بحث متقدم
قطر

«خليجي 24».. بث مباشر لمباراة قطر واليمن

بصمة

البرلمان يواجه «تزويغ» الطلاب من المدارس بـ«البصمة»

بن سلمان

أخوكم "بن سلمان" تحدث ضجة حول ولي العهد السعودي

سد النهضة

اجتماع مهم في القاهرة بشأن سد النهضة

معبرة

تمتنع عن إعطاء زوجها حقه الشرعي.. وتبتزه ماديًا؟

محمد صلاح

جلسة مصيرية لـ«كلوب» مع محمد صلاح

المذيعة العراقية

بالفيديو.. مذيعة عربية تنهار بالبكاء بسبب مسئول كبير

بعد حصولهم على «التركية».. هل تُسقط الدولة الجنسية المصرية عن الإخوان؟

بعد حصولهم على «التركية».. هل تُسقط الدولة الجنسية المصرية عن الإخوان؟

تعبيرية

حبس مغن شهير في فضيحة نشر فيديوهات جنسية

موقع الحادث

قتيل وجرحى في حادث طعن بلندن

المقاولون العرب يتصدر الدوري بعد الفوز على الجونة

الرياضة

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

النصر يحسم ديربي الرياض أمام الهلال بثنائية «حمد الله»

#

بالفيديو.. الزمالك بطل كأس مصر للمرة الـ 27 فى تاريخه

#

رسالة من مجلس الأهلي إلى «فيفا»

#

الأهلي بطلًا للدوري الـ 41 بعد الفوز على «المقاولون»

المصريون

المقاولون العرب

الجونة

حقق فريق المقاولون العرب فوزًا هامًا على الجونة، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب عثمان أحمد عثمان ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري العام.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين بأداء متوسط المستوى، قبل أن يخطف محمد سالم الانتصار للذئاب بهدفين في الدقيقتين 72 و84 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المقاولون العرب إلى 13 نقطة في صدارة جدول الدوري العام، فيما توقف رصيد الجونة عند 4 نقاط في المركز قبل الأخير.


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

عبد الملك بن مروان.. للتاريخ قانونه وللإنسان قدره

د. هشام الحمامي

(فقراء ودولاراااات)

القس مكاريوس فهيم قليني

موت الحقيقة!!

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مشعوذ مازيمبي للزمالك: «فضيحة في انتظاركم»
» طبيب يصور النساء «عاريات» ويبيع الفيديوهات لموقع إباحي
» المقاولون العرب يتصدر الدوري بعد الفوز على الجونة
» «فايلر» يعلن تشكيل الأهلي أمام النجم الساحلي
» العراق يتأهل إلى نصف نهائي «خليجي 24»
» هشمت قدمه.. «معلمة» تعتدي على طالب مستخدمة عكازه
» كافر أم مذنب؟.. مفتي الديار يحسم الجدل حول الانتحار
» الأهلي بـ«الأسود» أمام النجم الساحلي
» "عبد المهدي" يعتزم الاستقالة من رئاسة الحكومة العراقية
» بالفيديو.. أفراد أمن يتحرشون بشابة أثناء القبض عليها بلبنان
» «فيفا» يقرر إقامة قرعة تصفيات أوروبا خارج قطر

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:12 ص

  • فجر

    05:11

  • شروق

    06:39

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    14:38

  • مغرب

    16:57

  • عشاء

    18:27

من الى
بصمة
أرشيفية
تواضروس
حملة 2 كفاية
أرشيفية