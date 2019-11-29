الزراعة تعلن ارتفاع صادرات مصر إلى 5 مليون طن

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 5 مليون طن حتى الآن.





حيث تلقى وزير الزراعة، التقرير الأسبوعي حول الصادرات الزراعية من د. أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 27 نوفمبر الحالي.

وأكدت الزراعة، أن الصادرات بلغت 5 مليون و100 ألف و630 طن من المنتجات الزراعية بزيادة 220 ألف و178طن عن نفس المدة من العام الماضي وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان.

وأضاف أبوستيت أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و764 ألف و841 طن، بالإضافة إلي تصدير 687 ألف و842 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 551 ألف و158 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 113 ألف و378 طن، في حين احتلت الرمان على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 114 ألف و 167 طن.