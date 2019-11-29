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رانيا يوسف تثير الجدل في ختام مهرجان القاهرة

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رانيا يوسف
رانيا يوسف

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رانيا يوسف

مهرجان القاهرة السينمائي

ختام مهرجان القاهرة

حرصت الفنانة رانيا يوسف على حضور حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي، الذي تستضيفه دار الأوبرا المصرية، كما حضرت في جميع الأيام السابقة.

وظهرت الفنانة بملابس مختلفة عن الظهور الأخير في ليلة أمس، حيث يلاحظ متابعيها، أنها تحضر كل حفل من ليالي المهرجان بفستان مختلف.

وتضم الدورة الـ 41 من مهرجا القاهرة، 153 فيلمًا من 63 دولة، حيث تهدى لروح الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، المسئول الفني عن المهرجان.

ويقام حفل الختام على المسرح الكبير، وذلك بحضور لجان التحكيم، ونخبة من النجوم وصناع الأفلام، حيث بدأ بعرض فيديو قصير يستعرض ما حدث خلال الدورة 41.

شاهد الصور..


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