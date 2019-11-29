» في الأسمرات.. ذبحت صديقتها تخلصًا من الدين

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الدين

ذبحت صديقتها

تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من فك لغز العثور على جثة سيدة مذبوحة داخل شقتها بحي الأسمرات في المقطم.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة صديقة المجنى عليها، بسبب خلافات مالية بينهما عقب مشادة كلامية داخل شقة المجنى عليها.

وحسبما كشفت تحريات المباحث، فإن المجنى عليها أقرضت صديقتها مبلغ مالي على أن تعيده لها بعد فترة محدد بينهما، وبعد مرور فترة طالبتها بسداد المبلغ، لكن المتهمة كانت تماطلها في سداد المبلغ.

وأوضحت التحريات، أن المجنى عليها طالبت المتهمة بسداد المبلغ أو تتخذ ضدها إجراء قانونيا، فخططت المتهمة للتخلص منها، وأثناء تواجدها داخل شقتها غافلتها وقامت بذبحها، ثم فرت هاربة.

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