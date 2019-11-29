» منتخب قطر يدك شباك اليمن بـ6 أهداف

29 نوفمبر 2019 - 09:25 م

حقق منتخب قطر فوزًا كاسحًا على اليمن، بستة أهداف دون رد، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين مساء الجمعة، على ملعب "خليفة الدولى"، ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة الأولى، فى كأس الخليج "خليجى 24".

أنهى منتخب قطر الشوط الأول، متقدما بثنائية سجلها اللاعب عبد الكريم حسن، فى الدقيقتين 29 و 37 من زمن المباراة.

وفى الشوط الثانى، أضاف المنتخب العنابى 4 أهداف أخرى، عن طريق المعز على، عبد الكريم حسن 3 أهداف "هاتريك"، عبد الله عبد السلام وأكرم عفيف، فى الدقائق 57، 72، 85 و 90.

وحصد منتخب قطر أول 3 نقاط فى المركز الثانى، متفوقا بفارق الأهداف عن الإمارات، الذى يتساوى معه فى عدد النقاط، بينما يتصدر العراق المجموعة برصيد 6 نقاط، وأخيرا اليمن بدون رصيد من النقاط، ويودع البطولة، بعد تلقيه هزيمتين.