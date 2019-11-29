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هولندا تعلن إرسالها فرقاطة ومروحيات لحماية مضيق هرمز

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مضيق هرمز
مضيق هرمز

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أعلنت الحكومة الهولندية، الجمعة، أنها سترسل فرقاطة ومروحيات للبعثة الأوروبية التي تهدف لحماية ومراقبة مضيق هرمز.
وأوضح بيان صادر عن الخارجية الهولندية، أن الحكومة قررت المساهمة في تعزيز الأمن في مضيق هرمز الذي تسبب في أضرار للشركات الهولندية وبالمصالح الاقتصادية للبلاد نتيجة التوترات السياسية.
وأضاف البيان، أنهم سيرسلون فرقاطة ومروحيات للبعثة الأوروبية، لتصل نهاية يناير/ كانون الثاني المقبل إلى الخليج، على أن تستمر مدة خدمتها إلى نهاية يونيو/حزيران 2020.
وأشار إلى أن الشركات الهولندية ستواصل مساهمتها التجارية وفق آلية "انستكس" للتبادل التجاري مع إيران، رغم العقوبات الأمريكية.
وأطلقت فرنسا آلية "انستكس" للتبادل التجاري مع إيران، بالتعاون مع بريطانيا وألمانيا بهدف الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران عبر تجنب استخدام الدولار في المبادلات. -

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