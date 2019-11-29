هولندا تعلن إرسالها فرقاطة ومروحيات لحماية مضيق هرمز

29 نوفمبر 2019 - 10:10 م

أعلنت الحكومة الهولندية، الجمعة، أنها سترسل فرقاطة ومروحيات للبعثة الأوروبية التي تهدف لحماية ومراقبة مضيق هرمز.



وأوضح بيان صادر عن الخارجية الهولندية، أن الحكومة قررت المساهمة في تعزيز الأمن في مضيق هرمز الذي تسبب في أضرار للشركات الهولندية وبالمصالح الاقتصادية للبلاد نتيجة التوترات السياسية.

وأضاف البيان، أنهم سيرسلون فرقاطة ومروحيات للبعثة الأوروبية، لتصل نهاية يناير/ كانون الثاني المقبل إلى الخليج، على أن تستمر مدة خدمتها إلى نهاية يونيو/حزيران 2020.

وأشار إلى أن الشركات الهولندية ستواصل مساهمتها التجارية وفق آلية "انستكس" للتبادل التجاري مع إيران، رغم العقوبات الأمريكية.