سقوط صاروخ أطلق من غزة بمنطقة مفتوحة بإسرائيل

29 نوفمبر 2019 - 10:30 م

سقط صاروخ أطلق من قطاع غزة، مساء الجمعة، في منطقة مفتوحة جنوبي إسرائيل، بالمستوطنات المتاخمة لقطاع غزة، بحسب الجيش الإسرائيلي.



وذكر الجيش، في بيان، نقلته القناة "12" العبرية (الخاصة)، أنّ الصاروخ الذي وقع في منطقة مفتوحة، لم يوقع أية خسائر بشرية أو أضرار مادية.



ونوهت القناة إلى أن الصاروخ وقع في منطقة مفتوحة في مجلس الإقليمي "أشكول" جنوبي إسرائيل.

وسبق ذلك إطلاق صافرات الإنذار في منطقة غلاف غزة جنوبي إسرائيل، بحسب قناة "كان" الرسمية.