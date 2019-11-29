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إسرائيل تستهدف موقعا عسكريا تابعًا للمقاومة في غزة

عرب وعالم

قصف غزة (أرشيفية)
قصف غزة (أرشيفية)

المصريون ووكالات

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استهدفت المقاتلات الإسرائيلية، مساء الجمعة، نقطة رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة، عقب إطلاق قذيفة من القطاع باتجاه المستوطنات.
وأفاد مراسل الأناضول، أن المقاتلات الإسرائيلية قصفت بصاروخين على الأقل موقع الرصد، دون أن يتسبب ذلك بوقوع إصابات بشرية.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيانٍ مقتضب، أنّ مقاتلة أغارت على موقع عسكري تابع لحركة "حماس" شمال قطاع غزة، "ردًا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل".
وفي وقتٍ سابق الجمعة، قال المتحدث باسم الجيش، إنّه تم رصد قذيفة صاروخية أطلقت من القطاع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.
وذكر الجيش، أن القذيفة سقطت في منطقة مفتوحة، دون أن يبلغ عن وقوع أضرار.
ويأتي ذلك التصعيد بعد ساعاتٍ على استشهاد فتى فلسطيني (16عاما)، وإصابة أربعة شبان برصاص الجيش الإسرائيلي شرق محافظة خانيونس جنوبي القطاع.
وقالت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في بيانٍ وصل الأناضول: "إن هذه الجريمة هي واحدة من أقوى الأدلة على حجم الاٍرهاب والحقد الذي تغذيه السياسات والأحزاب الصهيونية المتطرفة".
والأربعاء، أعلنت "الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار"، تأجيل مسيراتها المقررة الجمعة على حدود قطاع غزة، بسبب ما سمتها "الظروف الأمنية الخطيرة جدا".
وأوضحت الهيئة، أن قرارها جاء "ارتباطا بالظروف الأمنية الخطيرة جدا، وفي ضوء تهديدات (بنيامين) نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بشن عدوان شامل جديد على قطاع غزة، لحماية نفسه من الملاحقة بتهم الفساد". -

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