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3 مصابين في حادثة طعن بالعاصمة الهولندية

عرب وعالم

الشرطة الهولندية
الشرطة الهولندية

المصريون ووكالات

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أعلنت الشرطة الهولندية، الجمعة، إصابة 3 أشخاص في حادثة طعن بمدينة لاهاي غربي البلاد.
وقالت الشرطة، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، إن "حادثة طعن وقعت في هادسن باي، شارع التسوق الرئيسي بالعاصمة؛ وأسفرت عن 3 مصابين"، دون توضيح مدى خطورة الإصابات.
وأضافت أنها تبحث، حاليا، عن رجل يتراوح عمره بين 45 و50 عاما للاشتباه في وقوفه وراء عملية الطعن.
ووصفت الشرطة الهولندية الرجل المشتبه به بمصطلح مستخدم محليا، وغالبا ما يُطلق على الأشخاص الذي يعود أصلهم لمنطقة شمال إفريقيا، حسبما نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
وأشارت إلى أن المشتبه به "كان يرتدي شالا وبذلة رياضية رمادية".
وتأتي عملية الطعن في يوم "الجمعة السوداء"؛ حيث تقوم المتاجر بتخفيضات كبيرة؛ ما يعزز حركة التسوق في هذا اليوم.
ووقعت الحادثة بعد ساعات من حادثة مماثلة قرب جسر لندن بالعاصمة البريطانية؛ أسفرت عن مقتل 3، بينهم منفذ الهجوم، وإصابة 3 أخرين. -

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