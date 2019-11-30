تهاني الجبالي تفجر مفاجأة مدوية عن مرسي

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مرسى

تهاني الجبالي

كشفت المستشارة تهاني الجبالي - نائب رئيس المحكمة الدستورية السابقة - أن الرئيس المعزول محمد مرسي طلب انتقال هيئة المحكمة الدستورية إلى القصر الرئاسي لكي يحلف اليمين أمامهم.

وأشارت الجبالي في لقاء مع برنامج "حقائق وأسرار" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري على شاشة "صدى البلد" إلى أن هيئة المحكمة رفضت هذا الطلب وأكدت أن الحكمة من الحلف تتأتي في سياق الحلف داخل المبنى وليس القضاة.

وتابعت: مرسي كان مصدوما للغاية من قرار المحكمة الدستورية العليا بضرورة حضوره للمقر ثم تلقى الصدمة الثانية حينما حاول الحلف دون حضور الصحافة والإعلام مما يجعل القسم سريا.

واستدركت: مرسي انتظر ساعة ونصف قبل أن يحلف اليمين .. لقد كان ينتظر أوامر مكتب الإرشاد في مسألة حلف اليمين أمام المحكمة.

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