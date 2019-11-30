هل اشترى صلاح نادي مصري لينافس به على الدوري؟

30 نوفمبر 2019 - 08:18 ص

كشف رامي عباس - وكيل النجم المصري محمد صلاح - حقيقة شرائه لنادي "عثماثون" الذي يلعب في الدرجة الثالثة.



وقال "عباس" إن هذا الأمر ليس صحيحا على الإطلاق ، مؤكدًا أن صلاح لم يشترِ أي نوادي في مصر أو خارجها.



وقال مصدر مقرب من صلاح إن الأخير لا يعلم شيء عن هذا الأمر ، مؤكدًا أن بعض وسائل الإعلام قد يكون اختلط عليها الأمر بسبب بعض التبرعات التي يقدمها والد صلاح لبعض مراكز الشباب وقد يكون من ضمنها نادي عثماثون.



وكانت وسائل إعلام زعمت أن صلاح سوف يشتري هذا النادي لكي يجدده ويصعد به إلى الممتاز ومن ثم ينافس به.



