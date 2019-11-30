مذيع "بي إن سبورت" يثير غضب الأهلاوية بنكتة جنسية عن نجم الفريق

30 نوفمبر 2019 - 08:31 ص

أثار محمد بركات - معلق قناة بي إن سبورت - غضب جماهير الأهلي بعد نكتته الغريبة بشأن محمد مجدي قفشة نجم الفريق.



وقال المعلق ضاحكا أثناء مباراة الأهلي والنجم الساحلي: أمامنا قفشة .. طبعا هذه كنية .. محمد مجدي ذكر في أحد اللقاءات أن سبب التسمية هو إنه (بيقفش في الفراخ)".



وأثارت النكتة غضب جماهير الأهلي نظرًا لما تتضمنه من تليمحات جنسية نظرًا لتشابهها مع مشهد شهير للفنان عادل إمام مع الفنانة فريدة سيف النصر ، حين يدخل الزوج ويراهما في وضع غير لائق فيرد عادل إمام قائلا : بقفش في الفراخ.



و فاز النجم الساحلي على الأهلي بهدف دون رد في مباراة شهدت ظلما تحكيميا فادحا للعملاق الأحمر بطرد مدافعه أيمن أشرف منذ الدقيقة 13 من عمر المباراة.



