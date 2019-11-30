"انتى خاينة".. رد أزهرى على متصلة تشتكى زوجها

30 نوفمبر 2019 - 09:22 ص

انفعل الشيخ محمد أبو بكر، من علماء الأزهر الشريف، على متصلة تدعى "نسرين" على الهواء، أثناء بكائها وشكواها من زوجها، قائلاً لها: "لستي مؤتمنة وخائنة لله تعالى ولرسوله".

واشتكت "نسرين" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "وبكرة أحلى"، المذاع على قناة "النهار"، من زوجها بعد اكتشافها زواجه من امرأة أخرى، مؤكدة أنها طلبت منه الطلاق".

وأضافت أنها انفصلت عنه منذ فترة، ثم عادت له مرة أخرى لأجل الأبناء، مؤكدة أنها لا تطيق الحياة معه بسبب وجود زوجة ثانية في حياته.

وتابعت: "كل ثانية زوجي وزوجته الأخرى مضايقيني في حياتي، وأصحى من النوم هم ثقيل في قلبي، وكل شوية بتحسبن عليه".

ومن جهته وجه الشيخ محمد أبو بكر، من علماء الأزهر الشريف، عدة أسئلة للمتصلة، قائلاً: هل أغضبك أو أساء معاملتك؟ فأجابت: لم يحدث ولكن زواجه من أخرى يؤلمني، ليكرر الشيخ: هل تأكلين من خيره؟ لترد: بالطبع، ليعقب الشيخ: إذن فأنتي لستي مؤتمنة وخائنة لله تعالى ولرسوله؛ لأنك عدت بإرادتك، والرجل لم يقترف إثما أو معصية".