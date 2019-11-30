الجبالي: حملناك فوق طاقتك يا ريس

إيمان هاني
أشادت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، بسياسات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "إن الدولة تؤسس لبناء الجمهورية الثالثة منذ ثورة 30 يونيو".
وأضافت الجبالي خلال حوارها مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد" موجهة حديثها للرئيس: "حملناك فوق طاقتك يا ريس، حملناك كل شيء، ونتائج كل شيء".
وأكدت أن الإصلاح السياسي ليس مسئولية الرئيس السيسي فقط، ولكنها مسئولية النخب، معقبة: "نحتاج إلى مؤتمر للحوار الوطني تدعو إليه مؤسسة ثقافية كبيرة".
ووجهت التحية للجيش المصري والشرطة المصري؛ بسبب وجود جناح اقتصادي لهما، متابعة: "أؤيد الدور الاقتصادي للجيش والشرطة"، مؤكدة أنه يجب على جميع المؤسسات أن تتحمل المسئولية.
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