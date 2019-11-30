» "قيمت نفسي".. رانيا بدوي تعود بعد غياب عام

30 نوفمبر 2019 - 09:42 ص

كشفت الإعلامية رانيا بدوي، سر تغيبها عن الساحة الإعلامية خلال الفترة الماضية، قائلة: "إن سبب غيابها كان بهدف إعادة تقييم تجربتها الإعلامية، ومن ثم تطويرها لتكون أكثر تلبية لاحتياجات الجمهور وسوق الإعلام الجديد، معقبة: "قيمتي نفسي".

وأضافت "بدوي" خلال تقديمها برنامج "كلام رنوووش" المعروض على صفحتها الرسمية على "يوتيوب وفيس بوك" أنها أرادت نشر فيديوهات جديدة لبرنامجها تكشف من خلالها عن مدى تطوير البرنامج وربطه بهموم وقضايا المجتمع.

وصرحت الإعلامية بأن الموسم الجديد يحمل عنوان "فاصلة ومنقوطة"، ويلقي الضوء على أهمية المياه والتنبيه على مدى خطورة المرحلة المقبلة في ظل شح المياه العذبة وزيادة عدد السكان وقرب تشغيل سد النهضة الإثيوبي".

واختفت الإعلامية رانيا بدوي عن الشاشة مدة تقرب من عام دون الخروج بأسباب واضحة حتى طلت أمس على جمهورها بـ"فاصلة ومنقوطة".