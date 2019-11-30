وفاة برلماني في حفل زفاف ابنته بالجيزة

30 نوفمبر 2019 - 09:48 ص

تحول فرح بنت نائب مجلس شعب لمأتم في الجيزة، بعد وفاة البرلماني إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وتوفي النائب محمد بدوى دسوقى عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت.

وشغل الدسوقي عضوية لجنة النقل بمجلس النواب على مدار الأربع سنوات الماضية، وكانت له رؤى في تطوير المنظومة على كل المستويات.

جاء ذلك في الوقت الذي تقدم أعضاء مجلس النواب بخالص العزاء لأسرته وأبناء دائرته، راجين له الرحمة والمغفرة.

ومن المقرر أن تقام جنازة النائب الراحل محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، من مسجد بدوى بشارع البحر الأعظم، والعزاء بنفس العنوان.

وكانت آخر أنشطة النائب الراحل محمد بدوى دسوقى فى آخر أيامه هى استكمال حملة مكافحة ناقلات العدوى بجهاز الضباب بالمنيب فى شارع المدبح وشارع المدرسة وشارع والى والمدبح بالكامل.

كما تم الانتهاء من أعمال المكافحة الجوية بجهاز الضباب لناقلات العدوى بنطاق حى جنوب الجيزة فى شوارع المحطة وأم المصريين والمدبح و6 أكتوبر وفرحات وسعد زغلول وكولدير والبحر الأعظم وربيع الجيزى والمدرسة ووالى والمدبح بالكامل.