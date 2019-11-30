"هديك ألفين جنيه".. أسرار بين أديب وأسامة منير

30 نوفمبر 2019 - 10:10 ص

كشف الإعلامي أسامة منير، عن كواليس عمله في الراديو، قائلاً: "في بداية حياتي اشتغلت مطرب وعملي في الراديو كان صدفة".

وأضاف "منير"، خلال لقائه ببرنامج "ON Set "، على فضائية "ON E "، أن الفرصة جاتلي من خلال صديقي الملحن هيثم حمدى ابن شقيق الملحن الكبير بليغ حمدى".

وتابع: "دخلت مدينة الإنتاج الإعلامي، وعمرو أديب وقتها كان بيشارك فى إدارة الراديو، وقالى أنت تعمل برنامج الظهر، وهديلك ألفين جنيه فى الشهر".

وأوضح أن مدير المحطة من بيروت قد طلب منه تقديم برنامج عن الحب.