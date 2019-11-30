أول صورة لمنفذ اعتداء لندن

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إرهاب

الشرطة البريطانية

عثمان خان

اعتداء لندن

نشرت الشرطة البريطانية صورة عثمان خان (28 عامًا)  منفذ اعتداء لندن أمس الخميس؛ حيث تم اعتقاله وسجنه؛ بسبب نشاطات إرهابية.

وأوضحت الشرطة البريطانية، أن خان حكم عليه بالسجن 8 أعوام في 2012 لكن تم الإفراج عنه العام الماضي.

كانت الشرطة البريطانية كشفت عن اسم الرجل الذي قتل شخصين طعنًا في لندن، فيما وصفته السلطات بأنه هجوم إرهابي، وبحسب بيان للشرطة نشر على موقعها، أمس الجمعة، قال مساعد قائد شرطة مكافحة الإرهاب ببريطانيا، نيل باسو: "الآن يمكننا أن نؤكد رسميًا هوية المشتبه به، وهو عثمان خان، البالغ من العمر 28 عاما.. الذي كان يعيش في ستافوردشاير".

وتابع: "أفرج عنه من السجن في ديسمبر 2018 بشروط، وبوضوح فإن أحد نقاط التحقيق الرئيسية الآن هو تحديد كيف تمكن من تنفيذ هذا الهجوم".

وقتلت الشرطة البريطانية عثمان خان الذي كان يرتدي حزامًا ناسفًا زائفًا، وطعن عددًا من الأشخاص بالقرب من جسر لندن، قبل أن يطرحه المارة أرضا.


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