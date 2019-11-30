مفاجأة سارة من "التأمين الصحي الشامل" للمواطنين

30 نوفمبر 2019 - 10:58 ص

زفّ الدكتور إيهاب أبو المجد، المتحدث الرسمي باسم هيئة التأمين الصحي الشامل، خبرًا سارًا للمواطنين، قائلاً: "أسعار تعاقدات خدمة التأمين الصحي الشامل تكون بخصومات تتراوح من 25 إلى 50%، مع ضمان نفس مستوى تقديم الخدمة".

وأضاف "أبو المجد"، خلال مداخلة تليفونية، ببرنامج "مساء دي إم سي" على فضائية "دي إم سي"، مع الإعلامي رامي رضوان أن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة تتميز بأنها أصبحت تتعاقد مع كل مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص، المستشفيات الجامعة، مستشفيات القوات المسلحة، والمستشفيات التابعة لهيئات معينة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم هيئة التأمين الصحي، إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل ينص على التعاون مع مقدمي الخدمة في القطاع الخاص لتقديم خدمة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أنهم انتهوا من التعاقد مع القطاع الخاص في بورسعيد.