وزير السياحة التونسية يطالب بفتح الأبواب أمام اليهود

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كشف وزير السياحة التونسي، روني الطرابلسي، عن أن 90% من الحجيج اليهود القادمين من إسرائيل من أصول تونسية، مضيفًا أن لهم الحق في العودة إلى بلدهم، والحصول على جوازات سفر لتسهيل دخولهم.

وأوضح وزير السياحة التونسي، في حوار مع وكالة الأنباء الألمانية،  بحسب "روسيا اليوم" أن "السياسة لا دخل لها في الديانة.. الأمر يتعلق بحج وبممارسة شعائر دينية، ويجب أن نفتح الأبواب لكل اليهود"، مضيفًا أن "الرئيس قال إنه ليس لديه مشكلة مع اليهود.. لا أعتقد أن هذا المشكل سيطرح في الأعياد الدينية في معبد الغريبة".

يذكر أن وزير السياحة عن بداية تطبيق معايير موحدة مع الاتحاد الأوروبي في الفنادق التونسية، بدءًا من عام 2020 في خطوة قد تعزز القطاع، إلى جانب تهيئة المناطق الأثرية للسياحة، وإحياء مشروع "طريق النبيذ" مع أوروبا.

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