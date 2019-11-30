وعكة صحية تضرب محمد فؤاد.. آخر التطورات

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كشف الإعلامي رامي رضوان، عن الحالة الصحية للفنان محمد فؤاد، بعد إصابته بوعكة صحية مفاجئة، دخل على أثرها المستشفى.

وأكد خلال تقديم برنامجه "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة "دي إم سي"، أنه تواصل مع الفنان محمد فؤاد ليطمئن على حالته، مؤكدًا أنه بخير وصحته جيدة، وسيخرج من المستشفى قريبًا.

وأوضح "رضوان"، أن أقارب الفنان، أبلغوه أنه بخير، وسبب الوعكة أنه كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم، وسوف يغادر المستشفى اليوم، ويذهب إلى منزله.

 وكان "فؤاد" قد خضع إلى بعض الفحوصات الطبية بمجرد وصوله إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، إثر تعرضه لوعكة صحية أصابته عصر أمس".

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