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أطباء يحذرون: كميات كبيرة من المياه قد تؤدي إلى الوفاة

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شرب المياه
شرب المياه

متابعات - أمينة عبد العال

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الصداع

التعب

الصوديوم

حذر باحثون من خطورة شرب كميات كبيرة من المياه، التي قد تؤدي إلي التسبب في الإصابة ببعض الأمراض مثل التعب والتقيؤ والصداع وقد تصل إلى الموت خاصة بسبب نقص كمية الصوديوم في الجسم بسبب زيادة شرب أكثر من 3 ونصف إلى 4 أكواب، حسبما نشر موقع" ستاندرد ميديا".

وقال مورغان سات المختص في الصحة والسلامة إن شرب كميات كبيرة من المياه يؤدي إلى تسبب في انخفاض الصوديوم في الدم إلى مستوى خطير.

وأفاد المتخصص بأن هناك علامات تشير إلى أنك تشرب الماء أكثر مما يحتاجه الجسم: ومنها الأكثر من التبول، لون البول فأن علامة الجسم السليم هو الأصفر الفاتح وليس اللون الشفاف، واللون الأصفر الغامق دليل علي احتياج الجسم إلى شرب مياه أكثر.

الشعور بالتعب من العلامات التي تشير إلي أن هناك خللاً في كمية الصوديوم بالجسم، وتورم الشفاه واليدين والقدمين بسبب عدد عمل الكليتين بشكل صحيح.

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