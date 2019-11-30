» يقتل زميله بميدان المطرية بسبب 250 جنيهًا

30 نوفمبر 2019 - 12:24 م

لقي عاطل مصرعه، طعنًا على يد مسجل خطر، انتقامًا من سرقة الأول 250 جنيهًا في المطرية.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده، وورود إشارة لقسم شرطة المطرية من مستشفى المطرية التعليمي تفيد باستقبالها جثة لـ"مجهول الهوية" وبها إصابات عبارة عن جرح نافذ بالفخذ اليمنى.

بالانتقال والفحص تبين وصول المجني عليه للمستشفى عقب نقله بمعرفة الأهالي من ميدان المطرية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى هوية المجني عليه، وتبين أنه يدعى "و.ا"، 41 سنة، عاطل والسابق اتهامه في 4 قضايا آخرهم 7055 لسنة 2017م مصر الجديدة "سرقة متجر".

بتكثيف التحريات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها "م ت"، 47 سنة، عاطل، ومسجل خطر مخدرات تحت رقم 13147 فئة "ب" المطرية والسابق اتهامه في 21 قضية آخرهم 21946 لسنة 2016م المطرية "سرقة متجر".

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكنت قوة من وحدة مباحث القسم من ضبطه، وبحوزته سلاح أبيض "سكين مدممة" والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه منذ نحو أسبوع وحال نومه بحديقة ميدان المطرية ـ دائرة القسم غافله المجنى عليه واستولى منه على حقيبة بداخلها مبلغ مالى 250 جنيهًا "حصيلة تسوله بالطريق العام" ولاذ بالفرار، ما أثار حفيظته فعقد العزم على الانتقام منه.

وحال علمه بتواجده بالحديقة المشار إليها أعد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته وعاجله بطعنة نافذة محدثًا إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته.

تأيدت الواقعة بشهادة "ك ع"، 42 سنة، بائع شاى بالميدان، وأمر اللواء محمد منصور مدير الأمن بتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.