» رفضت استمرار الخطوبة فأطلق عليها النيران وانتحر

30 نوفمبر 2019 - 12:36 م

واقعة أقرب إلى الدراما، حيث تباشر نيابة النزهة، التحقيق فيها مع شاب، أَطلق النيران على خطيبته السابقة؛ لرفضها الرجوع إليه، قبل أن يحاول الانتحار بالرصاص، وجرى نقلهما إلى المستشفى في حالة خطرة.

البداية، كانت بتلقي قسم شرطة النزهة، بلاغًا من الأهالي بإطلاق شاب النار على فتاة من مسدس خلال وقوفها في الشارع، ثم قام بإطلاق النار على نفسه.

وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المجني عليها، كانت خطيبة المتهم، وفسخت ارتباطها به؛ بسبب خلافات بينهما، إلا أن المتهم كان يريد الرجوع لها، ولكنها رفضت.